Москва, 16 декабря, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Поправки в антидопинговое законодательство, которые необходимы для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в международных правах, могут быть внесены в Госдуму в ближайшие дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко («Единая Россия») заявлял, что на пути восстановления РУСАДА сейчас лежит критическое замечание Всемирного антидопингового агентства, согласно которому российское законодательство в части борьбы с допингом не в полной мере соответствует последней редакции Всемирного антидопингового кодекса. По его словам, замечание было сформулировано в начале октября 2022 года, а срок его устранения устанавливался до 7 января 2023 года.

«Сейчас активно работаем над этим вопросом, консультируемся с Министерством спорта, с РУСАДА и планируем поддержать наших коллег в РУСАДе, потому что действительно есть вопросы технического характера, несоответствия требований ВАДА и нашего законодательства. Это технические вопросы, там ничего сложного нет. Я думаю, для того чтобы не было претензий к нашему законодательству, что мы не соответствуем, мы внесем поправки после получения заключения наших экспертов о том, что это никак не повлияет, а наоборот поможет развитию чистого спорта в России. Я думаю, в ближайшие дни…» — сказал Свищев.