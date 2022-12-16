Донецк, 16 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны боевиков киевского террористического режима пострадал один мирный житель. Об этом 16 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Донецк

«По информации очевидцев, при обстреле Кировского района ранен мужчина, повреждён его автомобиль», — написал он в своём сообщении.

Также Кулемзин добавил, что в данный момент идёт уточнение анкетных данных пострадавшего при обстреле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации в Донбассе в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате 1313 обстрелов со стороны киевских боевиков погибли 152 человека, включая 21 ребёнка.