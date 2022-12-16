Москва, 16 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ, сообщили 16 декабря в Минтрансе России.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

В официальном телеграм-канале Минтранса России сообщается, что в связи с ремонтно-восстановительными работами 19 декабря с 12:00 мск будет временно ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Движение транспорта будет полностью остановлено с 13:00 до 18:00.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — говорится также в сообщении Минтранса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе транспортного ведомства сообщили, что с 11 декабря будет временно ограничено движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту. Согласно опубликованным данным, речь идет о транспортных средствах грузоподъемностью более 1,5 тонны, включая «Газели».