Пекин, 16 декабря, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Пекин готов оказывать помощь развивающимся странам в реализации проектов по повышению биологического разнообразия. Об этом 16 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления по видеосвязи на церемонии открытия сегмента высокого уровня второй части XV Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«КНР продолжит оказывать усиленное содействие созданию экологической цивилизации <…> мы окажем развивающимся странам всю возможную поддержку и предоставим им помощь для перехода на новый этап в глобальном управлении процессами диверсификации животного мира», — приводит его слова пресс-служба МИД Китая.

При этом Си Цзиньпин указал на то, что власти Китая уделяют большое внимание программе ООН по охране окружающей среды и намерены расширять сотрудничество на международном уровне для улучшения экологической ситуации на Земле, включая так называемые зеленые проекты инициативы «Один пояс — один путь».

Также китайский лидер отметил, что, по его мнению, человечество только скоординированно сумеет дать ответ на глобальные вызовы.

«Восстановление экологии и будет означать процветание цивилизации. Мы должны объединить усилия и вместе обеспечить гармоничное сосуществование человека с природой», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что министерство иностранных дел Китая обвиняет США в применении двойных стандартов в промышленной политике и нарушении правил глобальных логистических и производственных цепочек.