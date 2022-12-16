Москва, 16 декабря, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») намерен направить запросы в Генпрокуратуру и СКР о проведении проверок в связи с сексуальным скандалом в Нижневартовске (Ханты-Мансийский АО).

Er.ru Александр Хинштейн

Парламентарий обратил внимание на ситуацию в Нижневартовске, где депутаты обвиняют чиновников в сокрытии какого-то сексуального скандала в средней школе, те отбиваются, но при этом никто не заявляет ни в прокуратуру, ни в СКР, хотя речь идёт о насильственных действиях сексуального характера с несовершеннолетним, то есть о признаках тяжкого преступления.

«Это сделаю за них я. Направляю запросы Генпрокурору и председателю СКР о проведении проверок», — сообщил Хинштейн в телеграм-канале.

СМИ сообщили, что в Нижневартовске депутат думы города Дмитрий Гришин на заседании профильных комитетов обвинил чиновников администрации в бездействии и замалчивании секс-скандала среди одиннадцатилетних учеников одной из школ. Гришин сообщил, что к нему обратился отец мальчика, который подвергся травле и насильственным действиям сексуального характера.