Киев, 16 декабря, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Киеве остановлено движение поездов метро. Об этом 16 декабря сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Antares 610 Киевское метро

«Движение метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытия», ― написал он в телеграм-канале.

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Кличко добавил, что воздушная тревога продолжается, и попросил граждан оставаться в укрытиях. Мэр пообещал дополнительно сообщить о возобновлении движения поездов метро.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Киеве прогремели взрывы. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, под удары попали Деснянский, Днепровский и Голосеевский районы.