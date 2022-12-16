Запорожье, Запорожская область, 16 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Как минимум три взрыва прозвучали в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 16 декабря в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«На данный момент мои земляки сообщили о как минимум трех взрывах, прозвучавших в городе», — говорится в сообщении.

До сегодняшнего дня сигналы воздушной тревоги звучали в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

Как передает ИА REGNUM, ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.