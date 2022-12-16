Вашингтон, 16 декабря, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны Африки выражали обеспокоенность спецоперацией России на Украине. Об этом госсекретарь сообщил на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита США — Африка.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

По словам Энтони Блинкена, страны Африки заявляли, что ситуация вокруг Украины касается не только Киева, но и всей системы международных отношений. В Африке убеждены, что ситуация вокруг Украины должна беспокоить всех, потому что затрагивает принципы, установленные после двух мировых войн и эпохи колониализма, сказал госсекретарь США.

Глава американского внешнеполитического ведомства также пояснил, что территориальная целостность, независимость и суверенитет также особенно значимы применительно к Африке.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Киевский режим при поддержке Запада не оставил России иного выбора. Военная операция стала единственным способом защититься от действий националистической хунты. Цель российской операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.