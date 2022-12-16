Мелитополь, 16 декабря, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Запорожской области раздаются взрывы. Всего было нанесено более десятка ракетных ударов. Об этом 16 декабря сообщили в горсовете подконтрольного Киеву города Запорожье.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

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«Нанесено уже около 12 ракетных ударов», ― написал в телеграм-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Он призвал граждан оставаться в безопасных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря взрывы гремят в Киеве. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, под удары попали Деснянский, Днепровский и Голосеевский районы.

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В этот же день взрывы прогремели в Харьковской области, а также в Днепропетровской и Николаевской областях. После взрывов в некоторых районах начал пропадать свет.