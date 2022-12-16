Симферополь, 16 декабря, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал новую резолюцию ООН о нарушениях прав человека на полуострове. Об этом он сообщил 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«За эту филькину грамоту проголосовали 82 страны. Лицемерное и позорное решение. Уверен… все, кто голосовал за резолюцию, предложенную людоедским киевским режимом, отлично знают как о реальной ситуации в Крыму, так и о зверствах, которые не протяжении… более 8 лет творят украинские нацисты», — отмечается в сообщении.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму, которую поддержали 82 страны. Против проголосовали Россия, Зимбабве, Белоруссия, Иран, КНДР, Китай, Мали, Куба, Сирия, Никарагуа, Судан, Эритрея и Эфиопия.

Как передает ИА REGNUM, ранее Украина получила от ООН гуманитарную помощь на 4,5 млрд долларов.