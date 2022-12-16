Москва, 16 декабря, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Законопроект об уголовном наказании за пропаганду ЛГБТ разработала и намерена внести в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), однако в профильном комитете палаты парламента по госстроительству такие корректировки считают преждевременными, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Останина подготовила законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола в России.

Так, в Уголовный кодекс предлагается новая статья, 151.4, «Пропаганда педофилии лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

«Речь идёт уже о лишении свободы на срок до двух лет, а в случае квалифицированного состава речь идёт о лишении свободы на срок до пяти лет. Далее, речь идёт о распространении среди несовершеннолетних информации, которая демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, которые способны вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол, лицом, тоже подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния», — перечислила Останина.

Комментируя инициативу, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина («Единая Россия») назвала ее преждевременной.

«В целом нормы, которые вносят изменения в Уголовный кодекс, должны сопровождаться официальными отзывами правительства и Верховного суда», — отметила также Панькина.

В целом, по ее мнению, уже принятых Госдумой «норм ответственности на данном этапе достаточно».

Останина предлагала ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола еще при обсуждении штрафов за такие деяния. В ходе дискуссии во втором чтении соответствующего законопроекта Панькина также обратила внимание коллег на то, что «Уголовный кодекс — это единственный кодекс, который лишает человека самого дорогого — свободы».

В Русской православной церкви считают, что запрет ЛГБТ за государственном уровне позволит создать новую системы защиты и продвижения преставления о семейном счастье, сказал замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.