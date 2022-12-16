Москва, 16 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Видеозапись вручения командованием Центрального военного округа (ЦВО) государственных наград бойцам российских расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине обнародовало 16 декабря Минобороны России.

Министерство обороны России Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» по уничтожению позиций ВСУ

Отмечается, что артиллеристы получили медали Жукова прямо на огневых позициях, после награждения российские военные, получив координаты очередной цели, выдвинулись на ударные позиции.

«Расчет «Урагана» выдвинулся к стартовой позиции, произвел наводку и поразил район заправки техники противника реактивными снарядами 220 мм, обездвижив подразделение ВСУ», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за время спецоперации за проявленные доблесть и мужество были награждены сотни артиллеристов ЦВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 50 киевских боевиков.