Москва, 16 декабря, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Когда президент Сербии Александр Вучич говорит, что его страна присоединится к санкциям против России только в том случае, если под вопрос будут поставлены жизненно важные интересы Белграда, следует понимать, что коллективный Запад действительно может создать угрозу самому выживанию сербов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП).

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Дело не в гражданине Вучиче лично, а в том, что он избран своим народом и отвечает за благополучие своего народа, — сказал Вассерман. — Понятно, что для благополучия Сербии весьма важна позиция Российской Федерации. Но также понятно, что коллективный Запад может создать угрозу самому выживанию сербов. Достаточно напомнить, что все соседи Сербии сейчас входят в НАТО».

Он напомнил, что Сербия лишена даже выхода к морю, и, соответственно, НАТО в состоянии устроить ей любую блокаду.

«И такую угрозу тоже приходится принимать во внимание. Так что мне, конечно, жаль, что сербов могут таким образом сломать, но это факт. Единственное, на что я надеюсь, — после того как мы ликвидируем террористическую организацию «Украина», наш авторитет резко поднимется, и другие террористические организации, в том числе и НАТО, будут считаться с возможностью своей ликвидации. И соответственно, остерегутся нападать на наших друзей, даже таких сравнительно слабых, как Сербия», — сказал Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что Сербия не намерена поддерживать санкции стран Запада в отношении России до тех пор, пока это не будет угрожать её собственным жизненным интересам.