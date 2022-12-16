Харьков, Украина, 16 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Движение поездов метро в Харькове приостановлено, сообщает 16 декабря местный метрополитен.

(сс) Ekaterina Polischuk Харьков

«Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным «Укрзализныци», ряд участков железной дороги обесточен из-за ударов по объектам энергетики. На маршруты выведены резервные тепловозы.

Аналогичная ситуация сегодня наблюдается в Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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