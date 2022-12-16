Москва, 16 декабря, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Ставка в 8% по льготной ипотеке вряд ли позволит поддержать строительный комплекс в России, считает зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что программу льготной ипотеки в России необходимо продлить до 1 июля 2024 года и ставку по ней поднять до 8%.

«Есть серьезные сомнения, что этот стимул позволит поддержать стройкомплекс. На фоне падения доходов населения, неуверенности в завтрашнем дне восстановить продажи на первичном рынке позволит только снижение цен. Но сделать это тоже непросто, особенно с учетом роста стоимости на строительные материалы», — отметила Разворотнева в своем телеграм-канале.

Депутат предположила, что, возможно, в Москве у девелоперов еще есть «запас маржинальности», но в регионах он по большей части отсутствует.

«В сложившихся условиях было бы логично расширять формы обеспечения граждан жильем. Развивать жилищно-строительные кооперативы, квадратный метр в которых обойдется членам дешевле. Выкупать квартиры в новостройках для создания сектора наемного жилья. Подобные планы различные министерства уже озвучивали», — добавила она.

Разворотнева не исключает, что ипотека снова сработает как «эффект последнего вагона», по которому очередное объявленное окончание сроков льготной ипотеки заставляет граждан брать кредиты, не очень задумываясь о том, смогут ли они их отдать.