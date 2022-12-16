Киев, 16 декабря, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Киеве гремят взрывы. Об этом 16 декабря сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

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Он уточнил, что взрывы слышны в Деснянском районе.

«Ещё взрыв в Киеве, в Днепровском районе», ― написал мэр в телеграм-канале.

Также, по его словам, взрывы раздаются в Голосеевском районе украинской столицы. Кличко призвал граждан оставаться в укрытиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря взрывы прогремели в Харьковской области. Кроме того, зафиксирован пролёт ракет над Сумской областью в направлении Киева. Они были выпущены с акваторий Чёрного и Каспийского морей. Кроме того, ракеты пускали с северного направления.

Кроме того, взрывы слышны в Днепропетровской и Николаевской областях.