Кличко: в трёх районах Киева слышны взрывы
Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах Киева
Киев, 16 декабря, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Киеве гремят взрывы. Об этом 16 декабря сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
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Он уточнил, что взрывы слышны в Деснянском районе.
«Ещё взрыв в Киеве, в Днепровском районе», ― написал мэр в телеграм-канале.
Также, по его словам, взрывы раздаются в Голосеевском районе украинской столицы. Кличко призвал граждан оставаться в укрытиях.
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Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря взрывы прогремели в Харьковской области. Кроме того, зафиксирован пролёт ракет над Сумской областью в направлении Киева. Они были выпущены с акваторий Чёрного и Каспийского морей. Кроме того, ракеты пускали с северного направления.
Кроме того, взрывы слышны в Днепропетровской и Николаевской областях.