Канберра, 16 декабря, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Добиться возвращения на родину австралийского гражданина, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа намерен премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, сообщает издание Conversation.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

В интервью изданию премьер Австралии заявил, что не понимает, какой конструктивной цели служит продолжающееся заключение Джулиана Ассанжа. Энтони Альбанезе подчеркнул, что вопрос о возвращении Асссанжа должен быть решен. Власти Австралии также пообещали приложить все усилия для достижения этой цели.

Премьер-министр Австралии сообщил, что поднимал тему дальнейшей судьбы Ассанжа в беседах с представителями администрации США. По его словам, многих жителей Австралии волнует этот вопрос и необходимо продолжать дипломатично и конструктивно доносить мнение до администрации Соединенных Штатов».

Ранее МВД Великобритании приняло решение о выдаче Ассанжа американской прокуратуре. В WikiLeaks настаивают, что австралийца преследуют по политическим причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск опубликовал у себя в микроблоге опрос о том, стоит ли помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена.