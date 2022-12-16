Полтава, Украина, 16 декабря, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Полтава осталась без энергоснабжения, сообщает 16 декабря телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Полтава

Информацию распространил глава города Александр Мамай.

Добавим также, что света нет в Харькове и Николаеве. Поражены критические объекты в ряде украинских областей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Сигналы воздушной тревоги сработали 16 декабря по всей Украине.