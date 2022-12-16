Томск, 16 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием автобуса в Томской области пострадали восемь человек. Об этом 16 декабря рассказали в минздраве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По информации территориального центра медицины катастроф, восемь человек пострадали в ДТП сегодня ночью при столкновении пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Александровском районе», — приводит слова представителя минздрава области ТАСС.

Также уточняется, что все пострадавшие — это взрослые, и добавляется, что в их числе нет жителей Томской области. При этом указывается, что остальные 11 пассажиров автобуса не пострадали при аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 12 декабря на трассе Москва — Минск в Смоленской области, унесло жизни двоих человек.