Харьков, Украина, 16 декабря, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Света нет во всём Харькове. Информацию подтвердил глава города Игорь Терехов, сообщает 16 декабря телеграм-канал «Политика страны».

Цитата из видео «Обстрел ТЭЦ в Харьковской области» Поврежденная ТЭЦ в Харькове

Харьковский чиновник уточнил, что в городе работают пункты обогрева.

Также, по данным телеграм-канала, в Харьковской области зафиксировано попадание в объект инфраструктуры Чугуевского района. Областные власти предупредили о возможных «перебоях со светом».

Ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Харьковской области.

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