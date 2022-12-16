Иркутск, 16 декабря, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Сотрудники и студенты Сибирской школы геонаук Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) благодаря нацпроекту «Наука и университеты» испытали на Байкале новую версию системы морского электромагнитного зондирования «Скат», адаптированную для работы в соленой воде. Аппарат предназначен для поиска россыпных месторождений в дельтах рек и на морском шельфе. Работа ведется в консорциуме с инновационной компанией «Гелиос», которая в конце 2021 года выиграла грант НТИ в размере 20 млн рублей на развитие данного проекта. Новую систему реализуют в рамках стратегического проекта i. GeoDesign (Программа «Приоритет 2030»).

Цитата с сайта istu Сибирская школа геонаук испытала на Байкале обновленную систему морского электромагнитного зондирования «Скат»

Возглавил команду исследователей директор по маркетингу и проектному образованию Сибирской школы геонаук Юрий Давыденко. В байкальской экспедиции работали сотрудники Сергей Яковлев, Карим Галимов, Михаил Давыденко, а также студент-геофизик Олег Щербаков (3-й курс). Испытания проходили на судне «Папанин», арендованном у Лимнологического института СО РАН.

Одним из главных компонентов модернизированной версии «Ската» стал новый генератор КЭР-100 в компактном пылевлагозащитном корпусе.

«Генератор КЭР-100 мы сначала проверили в лабораторных условиях на ток в 100 ампер, затем испытали его в естественной среде. Он работал в режиме длительной эксплуатации, в движении, при вибрации и так далее. Новый генератор при оптимальной мощности более компактен по сравнению со своими предшественниками, удобен при транспортировке и монтаже», — пояснил Юрий Давыденко.

Кроме того, вместо стальных питающих электродов на этот раз ученые применили более устойчивые в соленой воде изделия из графитопласта. С помощью обновленного оборудования проведена площадная геофизическая съемка подводной возвышенности Муринская Банка (напротив поселка Мурино), в районе которой имеется значительный перепад глубин — от 8 м до 900 м. Это позволило исследователям оценить глубинность метода в разных условиях и оценить внутреннее строение Муринской Банки.

Детальные выводы будут сделаны после обработки всех измерений, но уже сейчас ученые отмечают, что глубинность метода удалось увеличить примерно на 20 процентов.

Как подчеркивает Юрий Давыденко, пресноводную часть испытаний системы морского электромагнитного зондирования «Скат» можно назвать завершенной:

«В следующем году мы проверим её в морских соленых водах. Мощности, необходимой для преодоления такой среды, нам вполне хватит. Разработанные компоненты измерительной системы позволяют адаптировать комплекс «Скат» под любые природные условия (пресная и солёная вода) и практически под любое судно».

Главное преимущество новой буксируемой системы состоит в возможности её широкого применения и повышения результативности проектно-изыскательских работ при строительстве трубопроводов и установке буровых платформ.

«Скат» перспективно применять в ходе инженерно-геологических работ в дельтах крупных рек, при поисках в реках россыпных месторождений благородных металлов и алмазов. Аппарат позволит получить исходные данные для построения трехмерной модели распределения УЭС и поляризационных характеристик геологической среды под водной толщей, выявить геоэлектрические неоднородности в верхней части разреза.

Испытание на Байкале — один из этапов проекта «Разработка буксируемой системы электромагнитного зондирования морского дна для мелководного шельфа с возможностью работы в пресноводных бассейнах».

Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков отметил, что при реализации программы «Приоритет-2030» университет ставит перед собой цели, направленные на трансформацию индустрий в сфере недропользования, авиастроения, повышение экономической эффективности региона и его устойчивого развития.

«В новых экономических условиях перед многими отраслями остро встал вопрос обеспечения технологической независимости, основанной на цифровых решениях. Отвечая на поставленные вызовы, ИРНИТУ в рамках стратегического проекта i. GeoDesign создает высокомобильные технологии ускоренного открытия месторождений по запросу горнодобывающих предприятий, а также апробирует модели юниорного геологического бизнеса. Ключевым эффектом для университета стало создание Школы ранней геологической карьеры, которая основывается на масштабном вовлечении студентов в программы исследовательских разработок и выполнении геологических проектов.

Учитывая, что выпуск гражданской авиатехники к 2030 году должен быть увеличен в три-четыре раза, ИРНИТУ в рамках проекта i. DIT концентрируется на разработке технологий изготовления и упрочнения панелей, обшивок, деталей каркаса российских самолетов. Исследователи Иркутского политеха достигли высоких результатов в точности изготовления деталей и повышении их ресурса», — сказал Михаил Корняков.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Наука и университеты» призван содействовать достижению значимых результатов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития России и повышению привлекательности отечественной науки и образования.

Добиться этого планируется за счет создания мировых и региональных тематических центров, а также за счет формирования системы трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах.