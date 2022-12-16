Пекин, 16 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Власти Великобритании должны обеспечивать безопасность иностранных посольств и консульств. Об этом 16 декабря напоминает газета Global Times, комментируя инцидент с применением насилия против генерального консульства Китая в Манчестере, произошедший два месяца назад.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Насильственные налёты на посольства и консульства являются не только серьёзными нарушениями закона, но и принимающая страна также должна быть привлечена к ответственности за отсутствие безопасности, которую она должна обеспечивать, ― подчёркивается в материале. ― Когда такое происходит, правительство Великобритании не должно уклоняться от своей ответственности».

Издание также отмечает, что в Китае все иностранные посольства и консульства, включая британские, охраняются вооруженной полицией для обеспечения их безопасности и порядка.

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Также авторы материала указали, что, согласно международному праву, включая Венскую конвенцию о консульских сношениях и соответствующие соглашения между КНР и Великобританией, «британские власти обязаны защищать безопасность помещений и персонала китайских посольств и консульских представительств».

Как сообщало ИА REGNUM, Лондон посчитал произошедший у здания китайского консульства в Манчестере инцидент вызывающим беспокойство и начал «процесс, основанный» на «приверженности» Британии верховенству права.

Полиция Большого Манчестера начала расследование и в его рамках потребовала, чтобы шесть китайских официальных лиц были лишены дипломатической неприкосновенности, чтобы их можно было допросить. После запроса Великобритании Китай отозвал шесть работников генерального консульства КНР в Манчестере, в их числе генконсул Чжэн Сиюань.

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Напомним, 16 октября несколько десятков активистов, выступавших за демократические преобразования в КНР, провели акцию протеста у китайского генконсульства в Манчестере, где пострадал один из демонстрантов. По утверждению полиции, его «затащили на территорию консульства, где против него была применена сила».

По информации генконсульства КНР в Манчестере, протестующие из Гонконга попытались проникнуть за ворота дипмисии в Манчестере. Участник митинга напал на сотрудника генконсульства, чтобы освободить его, коллегам пришлось оттащить обоих мужчин.