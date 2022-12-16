Исламабад, 16 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Скидки на энергоресурсы из России не пытается добиться Пакистан, рассматривающий возможность альтернативного решения проблем своей энергетической безопасности. Об этом 16 декабря заявил глава пакистанского МИД Билавала Бхутто-Зардари, его слова приводит газета The Express Tribune.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По данным издания, накануне Бхутто-Зардари участвовал в американской телевизионной программе PBS Newshour и во время неё дал ряд комментариев по поводу связанных со внешней политикой Пакистана вопросов.

«Что касается России, то мы не добиваемся и не получаем никаких скидок на энергоносители. Вместе с тем мы находимся в крайне тяжелой экономической ситуации, сталкиваемся с инфляцией и ростом цен на бензин. У нас действительно имеются проблемы с энергетической безопасностью», — сказал он.

При этом глава МИД Исламской Республики указал, что для получения Пакистаном поставок энергоресурсов из России нужно много времени, уточнив, что на сегодняшний день пакистанская сторона рассматривает альтернативные возможности по приобретению энергоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что обстрел территории Пакистана со стороны Афганистана произошел по вине афганской стороны. Временное правительство этой страны должно принять меры по недопущению подобных инцидентов впредь.