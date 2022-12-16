Донецк, 16 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Донецке первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил предприятие по выпуску ортопедической продукции и протезов — Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр.

Premier.gov.ru Сергей Кириенко

Кириенко осмотрел производство, увидел его возможности, пообщался с коллективом, выяснил проблемы и потребности. Результат встречи — поручение разработать в кратчайшие сроки программу развития предприятия и создания целого кластера по производству протезов с учётом новейших высокотехнологичных разработок, в том числе — бионических.

Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр

По сути, в ДНР может появиться новый центр современного протезирования. Сказать, что это востребовано, — не сказать ничего.

kremlin.ru Марина Ахмедова и Владимир Путин. Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Это оказался тот самый завод, о котором главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова разговаривала на заседании СПЧ с президентом Владимиром Путиным. Тот, напомним, пообещал рассмотреть вопрос о демобилизации протезистов, а про наращивание возможностей протезирования в целом сказал, что у России для этого есть всё необходимое.