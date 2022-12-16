Анкара, 16 декабря, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Полиция Турции задержала по горячим следам двух подозреваемых в подрыве полицейского автобуса на юго-востоке страны. Об этом глава МВД Турции Сулейман Сойлу написал в своем аккаунте в Twitter.

Mfa.gov.ct.tr Сулейман Сойлу

В результате взрыва, который произошел в 05:10, ранения получили восемь сотрудников правоохранительных органов.

По словам главы МВД Турции, потерпевшие при взрыве автобуса получили легкие ранения, медицинская помощь им оказана на месте.

Напомним, взрыв произошел при следовании служебного автобуса с отрядом спецназа на трассе Диарбакыр — Мардин к месту патрулирования. При выезде из города было приведено в действие взрывное устройство в припаркованной у дороги машине.