Люберцы, Московская область, 16 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Десятки единиц боеприпасов и оружия обнаружены 16 декабря в посёлке Томилино (Люберцы, Московская область), заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

uzz75 Автомат Калашникова

Обнаружили оружие сотрудники МВД и ФСБ в одной из квартир: у местного жителя, которого задержали по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия, нашли более 30 пистолетов (в том числе 28 пистолетов ТТ и пистолет Макарова, а также учебный пистолет ТТ, переделанный для стрельбы боевыми патронами).

Также изъяты револьвер, автомат Калашникова, пистолет-пулемёт Судаева, порох и патроны.