Брюссель, 16 декабря, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Страны ЕС второй день подряд выкачивают рекордное для середины декабря количество газа из подземных хранилищ, сообщает агентство TACC.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Стало известно, что в последние дни отбор газа на 60% выше средних многолетних значений, потому что температура воздуха в большинстве стран ЕС сейчас намного ниже климатической нормы.

По данным Gas Infrastructure Europe, отбор газа 14 декабря составил 762 млн куб. м. Изъятие газа из хранилищ уже более недели идет с превышением средних многолетних показателей. Начиная с 14 ноября в ЕС отобрали из хранилищ 11,33 млрд куб. м газа.

Известно, что газохранилища стран Европы заполнены на 85%, в них находится 92,9 млрд куб. м газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал жителей страны не снижать усилий по экономии газа, несмотря на похолодание, чтобы продержаться всю зиму.

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