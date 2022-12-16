Луганск, 16 декабря, 2022, 10:26 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации в Донбассе в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате 1313 обстрелов со стороны киевских боевиков погибли 152 человека, включая 21 ребёнка. Об этом 16 декабря сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что с момента обострения ситуации в Донбассе в феврале 2022 года представительством ЛНР в СЦКК было зафиксировано 1313 обстрелов территории республики, при которых применялось тяжёлое вооружение.

«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) за вышеуказанный период стали 577 мирных жителей, из них 152 человека погибших и 425 человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в это число входят 21 ребёнок, погибший от обстрелов ВСУ, и ещё 29, которые получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские вооружённые формирования 37 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).