Пекин, 16 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Британские власти должны создать для дипломатов условия для нормальной работы. За нападение на консульство Китая в городе Манчестере (Северо-Западная Англия), которое произошло в октябре, ответственны британские власти, пишет Global Times.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

В публикации автор выражает мнение, что британские власти допустили «серьёзное нарушение закона» и что «страна пребывания должна нести ответственность за отсутствие безопасности, которую она обязуется обеспечивать».

Китайская сторона напомнила Лондону о Венской конвенции о консульских сношениях, а также о договорённостях Британии и Китая, согласно которым обязанность защиты безопасности помещений и персонала китайских посольств и консульских представительств лежит на местных властях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад в Манчестере завершил свой срок работы китайский генеральный консул Чжэн Сиюань. Этот отзыв произошёл по запросу Лондона в связи с событиями 16 октября, когда у здания диппредставительства прошла акцияи к одному из протестующих сотрудники китайской дипмиссии «применили силу».