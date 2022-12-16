Донецк, 16 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские вооружённые формирования 37 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины]», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 222 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град»; артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм; а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Майорск, Зайцево, Горловка, Озеряновка, Красный Партизан, Пантелеймоновка и Макеевка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела населённого пункта Лантратовка в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима погибли восемь мирных жителей.