Москва, 16 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Выгода для Соединённых Штатов от нового, девятого по счёту пакета антироссийских санкций, согласованных Европейским союзом, очевидна. Об этом 16 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

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«Нельзя не видеть, что у всех этих санкций есть бенефициар ― США», ― указал в беседе с РИА Новости российский дипломат.

Он считает, что Европа сделала свой политический выбор и теперь «безропотно жертвует своими интересами, а политический класс западной Европы идёт по этому саморазрушительному пути». Это не может не вызывать сожаления у Москвы, добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Грушко напомнил, что российская сторона в течение многих лет в целом ряде областей предпринимала попытки выстроить с европейцами и с Евросоюзом «равноправные экономические отношения, которые обеспечивали бы надёжную основу» для взаимодействия в экономической, политической и других сферах.

«Теперь это буквально, можно сказать, выброшено за ненужностью ради достижения каких-то абсолютно мифических геополитических целей», ― констатировал Грушко.

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Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил, что Евросоюз позволяет своему сюзерену США «вытирать о себя ноги».

Как сообщало ИА REGNUM, постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали введение очередного, девятого по счёту пакета санкций против России в связи с конфликтом на территории Украины. По информации Reuters, окончательно они будут оформлены в соответствии с установленным регламентом 16 декабря. Затем список санкций будет опубликован в официальном журнале Евросоюза — публикация необходима в качестве заключительного этапа для вступления новых санкционных мер в силу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ со стороны России на девятый пакет санкций Евросоюза, какие бы новые меры ни были введены, не заставит себя долго ждать. Она добавила, что «вся ответственность за спровоцированные нелегитимные действия ЕС, риски обострения глобальных продовольственных, энергетических и экономических проблем будет лежать исключительно на Брюсселе и его политических спонсорах в Вашингтоне и Лондоне».