Магадан, 16 декабря, 2022, 14:52 — ИА Регнум. На территории Магаданской области благодаря национальному проекту «Экология» появилась новая особо охраняемая природная территория федерального значения — национальный парк «Черский» имени А. В. Андреева. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Цитата febras.ru Территория национального парка «Черский» имени А. В. Андреева на Колыме

Национальный парк «Черский» — комплексная инициатива ученых Магаданской области. Территория нового парка будет включать три отдельных кластера, расположенных в Сусуманском и Ягоднинском городских округах Магаданской области. Его общая площадь составит более 742 тыс. га. Природную ценность территории составляют горные озера, альпийские ландшафты с ледниковыми долинами и моренами, горная и долинная флора и фауна бассейна верхней Колымы. Ледниковое озеро Джека Лондона входит в список важнейших водно-болотных угодий Магаданской области. Район перспективен для исследований историков, археологов и биологов.

Создание парка поможет сохранить для нынешнего и будущих поколений:

горные массивы Верховьев Колымы и связанные с ними биоценозы;

высокопродуктивные лесные поймы в районе р. Омулевки и ее притоков;

участки реликтовых лугов Омулевского среднегорья;

археологические памятники и стоянки эпохи неолита;

скальные обрывы с местами гнездования охраняемых видов хищных птиц и сов (сапсан, кречет, филин, бородатая неясыть);

популяции редких и охраняемых видов млекопитающих;

изолированные популяции чукучана, требующие дополнительного изучения;

палеонтологически ценные районы Омулевского среднегорья.

Организация Национального парка на границе с Республикой Саха (Якутия), в непосредственной близости с природным парком Момский, позволит в будущем создать самую масштабную в Арктике трансграничную ООПТ — неповторимую с точки зрения представленности горных ландшафтов севера Дальнего Востока природную территорию, имеющую комплексный характер и перспективы формирования уникальной базы для мониторинга за изменением климата, пояснили в российском правительстве.

Парку решили присвоить имя Александра Владимировича Андреева (1948–2020) — орнитолога и зоолога с мировым именем, посвятившего жизнь изучению птиц Магаданской области и других северных территорий в экстремальных зимних условиях Крайнего Севера. Его разработки, представленные в монографии «Эталоны природы Охотско-Колымского края», послужили основой идеи создания в Магаданской области национального парка.

«Нацпарк призван стать одним из элементов компенсации экологического ущерба от почти столетней добычи россыпного золота. Будут созданы условия для сохранения не тронутых еще пространств дикой природы и среды обитания краснокнижных видов птиц и животных — кречета, кабарги и других. Кроме этого, участок парка, предлагаемый к включению в состав кластера «Омулевский», — это уникальный образец разнообразных горных ледниковых ландшафтов всего Северо-Востока», — пояснила кандидат биологических наук, заместитель председателя Ученого совета Института биологических проблем Севера ДВО РАН Елена Хаменкова.

Ученые считают, что северо-восточная часть России — это не только кладовая минеральных богатств, но и край, где сохранились первозданные ландшафты и уникальное биоразнообразие.

«Горно-озерная область в южной части хребта Черского — один из бесспорных объектов природного наследия дальневосточного Севера. Эта территория могла бы стать реперной точкой для мониторинга динамики биоты на южной границе арктической полосы Евразии, служить связующим звеном для трансберингийских исследований и сдвинуть с мертвой точки дело развития экологической сети Магаданской области», — считает Елена Хаменкова.

«Уверен, что национальный парк должен стать не только визитной карточкой Колымы, но и всего Северо-Востока России. Кроме этого, организация парка даст новый импульс разработке регионального закона об особо охраняемых природных территориях, который позволит создать нормативную базу для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях», — отметил председатель Эколого-туристического совета при заксобрании и регионального отделения Русского географического общества Александр Нестерович.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Экология» в России появятся 24 новые особо охраняемые природные территории (ООПТ), а совокупная площадь ООПТ увеличится на 5 млн. га. Он призван сохранить 13 популяций животных, находящихся под угрозой исчезновения, это дальневосточный леопард, амурский тигр, переднеазиатский леопард, стерх, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран (аргали), дзерен, белый медведь, а также — охотоморские популяции гренландского и серого китов.