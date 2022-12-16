Вашингтон, 16 декабря, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Евросоюзе обсудили механизм предоставления исключений из режима санкций против Москвы в сфере продовольствия, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По данным агентства, исключения затронут небольшой круг физических лиц и организаций, связанных со сферой продовольствия. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. В ЕС планируют также разработать руководящие принципы, определяющие, кто может претендовать на исключение из ограничений. Страны ЕС также оставляют за собой право отказать в предоставлении исключений, если решат, что это представляет угрозу нацбезопасности.

Напомним, ранее послы 27 стран — членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против Москвы, который будет утвержден 16 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский союз выделил €50 млн на восстановление критической инфраструктуры Украины. Средства будут направлены на ремонт систем подачи электричества, воды, тепла, а также обеспечение водоотведения в Киевской области.