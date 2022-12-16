Брюссель, 16 декабря, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Санкции против предпринимателей из России Андрея Мельниченко и его супруги Александры, Андрея Гурьева, Вячеслава Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича, компании которых связаны со сферой химии и удобрений, будут ослаблены Европейским союзом. Об этом 16 декабря сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Как напоминает издание, на данный момент в отношении названных российских предпринимателей действую санкции Евросоюза, в число которых входит замораживание их активов и запрет на выдачу этим лицам виз на въезд на территорию сообщества.

«В соответствии с соглашением, достигнутым в четверг, отдельные страны ЕС смогут размораживать деньги (указанных предпринимателей — ред.), если это строго необходимо для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в Соединённых Штатах заявили, что новые антироссийские санкции США стали свидетельством «бессильной злобы» Вашингтона.