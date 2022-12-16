Санкт-Петербург, 16 декабря, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина, уволенного с этой должности распоряжением губернатора Александра Беглова от 9 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным издания «Фонтанка», возбуждение уголовного дела произошло за день до увольнения чиновника, который, однако, успел скрыться от следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной отставки Ильина мог стать коррупционный скандал в районной администрации, к которому оказались причастны должностные лица, получавшие крупные взятки в виде «откатов» от коммерческих структур. Был взят под стражу замглавы администрации Игорь Пономарев. Теперь эта версия подтвердилась, и обвинение о взятке выдвинуто в отношении самого экс-главы администрации.

«Следственный комитет вменяет ему шестую часть статьи 290. В суммах это выглядит так: в течение 2022 года Эдуард Ильин ежемесячно получал 700 тысяч рублей через свою подчиненную от бизнесмена. По версии следствия, это были откаты за нужный взгляд на победу в бюджетных конкурсах», — пишет издание.

По его данным, ФСБ и экономическая полиция пока не могут найти Ильина для проведения с ним следственных действий.

Напомним, по версии следствия, должностные лица администрации Василеостровского района и подведомственных району медицинских учреждений, а также представители коммерческих организаций вступили в преступный сговор. Контракты по охране медицинских объектов, в обход действующего законодательства, заключались с нарушениями и с подконтрольными злоумышленникам организациями. Также СМИ сообщают, что у полиции есть вопросы к организации детского питания и строительству в Василеостровском районе.