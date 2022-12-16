Уволенного Бегловым главу района Петербурга разыскивают силовики
Санкт-Петербург, 16 декабря, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина, уволенного с этой должности распоряжением губернатора Александра Беглова от 9 декабря.
По данным издания «Фонтанка», возбуждение уголовного дела произошло за день до увольнения чиновника, который, однако, успел скрыться от следствия.
Как сообщало ИА REGNUM, причиной отставки Ильина мог стать коррупционный скандал в районной администрации, к которому оказались причастны должностные лица, получавшие крупные взятки в виде «откатов» от коммерческих структур. Был взят под стражу замглавы администрации Игорь Пономарев. Теперь эта версия подтвердилась, и обвинение о взятке выдвинуто в отношении самого экс-главы администрации.
«Следственный комитет вменяет ему шестую часть статьи 290. В суммах это выглядит так: в течение 2022 года Эдуард Ильин ежемесячно получал 700 тысяч рублей через свою подчиненную от бизнесмена. По версии следствия, это были откаты за нужный взгляд на победу в бюджетных конкурсах», — пишет издание.
По его данным, ФСБ и экономическая полиция пока не могут найти Ильина для проведения с ним следственных действий.
Напомним, по версии следствия, должностные лица администрации Василеостровского района и подведомственных району медицинских учреждений, а также представители коммерческих организаций вступили в преступный сговор. Контракты по охране медицинских объектов, в обход действующего законодательства, заключались с нарушениями и с подконтрольными злоумышленникам организациями. Также СМИ сообщают, что у полиции есть вопросы к организации детского питания и строительству в Василеостровском районе.