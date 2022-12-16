Москва, 16 декабря, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Ясненском ракетном соединении Оренбургской области 17 декабря заступит на боевое дежурство второй оснащенный ракетным комплексом «Авангард» полк. Об этом 16 декабря заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

Mil.ru Сергей Каракаев

«В день РВСН настоящим подарком к профессиональному празднику станет заступление [на боевое дежурство] очередного полка, оснащенного ракетным комплексом «Авангард», в Ясненском ракетном соединении», — сказал он.

Кроме того, Каракаев уточнил, что РВСН выполняют 60% задач по ядерному сдерживанию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что на данный момент никакая система противоракетной обороны (ПРО) не может оказать противодействие новой российской межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Сармат» и не сможет этого делать ещё в течение десятилетий.