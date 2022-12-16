Киев, 16 декабря, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Днепропетровской, Николаевской областях, а также в Киеве прогремели взрывы, сообщает 16 декабря телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Сообщается о работе систем ПВО.

В Киеве сообщают о звуках взрывов. Есть информация об отключениях электроэнергии в Сумской области. Украинские паблики пишут о массированной ракетной атаке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Харьковской области и о зафиксированных ракетных ударах.