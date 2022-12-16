Париж, 16 декабря, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Десять человек погибли, в том числе пять детей, в результате пожара, начавшегося в семиэтажном здании в пригороде Лиона, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По данным префектуры Роны, в 3:12 утра в пятницу, 16 декабря, в Вольс-ан-Велен, восточном пригороде Лиона, вспыхнул сильный пожар. В результате погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе пятеро детей. В предварительном отчете также сообщается, что десять человек получили ранения, включая двоих пожарных.

На место происшествия прибыли около 165 пожарных. Установлен периметр безопасности. Причина возгорания выясняется.

Министр жилищного строительства Оливье Кляйн отменил поездку в Гриньон и немедленно отправился в пригород Лиона.