Харьков, Украина, 16 декабря, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Взрывы прогремели 16 декабря в Харьковской области, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Кроме того, зафиксирован пролёт ракет над Сумской областью в направлении Киева.

Выпущены ракеты были с акватории Чёрного и Каспийского морей. Кроме того, ракеты пускали с северного направления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по всей территории Украины 16 декабря объявлена воздушная тревога.

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