Киев, 16 декабря, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, сообщает 16 декабря ресурс для оповещения граждан.

ИА REGNUM Воздушная тревога во всех областях Украины подконтрольных ВСУ. 16.12.2022

Сначала сигналы воздушной тревоги сработали в Одесской и Николаевской областях. Затем была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях.

Позже к ним присоединились Киевская область и территория Западной Украины.