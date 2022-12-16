Москва, 16 декабря, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Законопроект о ежеквартальной индексации пенсий работающим и неработающим пенсионерам разработали депутаты фракции СРЗП в Госдуме во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Индексировать надо четыре раза в год как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Соответствующий законопроект мы направляли в правительство и будем настаивать на его принятии», — заявил Миронов.

За год цены вырастают настолько, что никакое повышение пенсий постфактум это не компенсирует, отметил парламентарий.

В августе 2022 года государство пересчитало пенсии работающим пенсионерам, максимальная индексация составила 314 рублей.

Госдума приняла федеральный бюджет на 2023–2025 годы. Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что все социальные обязательства перед гражданами учтены в главном финансовом документе страны и будут исполнены.