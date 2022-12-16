Луганск, 16 декабря, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В результате обстрела населённого пункта Лантратовка в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима погибли восемь мирных жителей. Об этом 16 декабря сообщили в экстренных службах региона.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ

«Из-за обстрела разрушения получило одно из зданий. В результате погибли 8 человек и 23 пострадали», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Также он уточнил, что под образовавшимися из-за обстрелов боевиков ВСУ завалами всё ещё могут находиться люди, и добавил, что оперативные службы в данный момент продолжают разбирать эти завалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР).