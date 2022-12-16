Москва, 16 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Около 37,7 млрд рублей федеральных средств будет выделено в 2022–2024 годах на строительство железной дороги к порту Лавна в Мурманской области, где возводится угольный терминал. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили 16 декабря в пресс-службе кабмина.

digital.gov.ru Правительство РФ

С помощью бюджетных средств будет построена железнодорожная линия протяжённостью 49,7 км от станции Выходной до станции Лавна. Она обеспечит транспортное обслуживание угольного перегрузочного комплекса мощностью 18 млн тонн в год.

Завершение строительства нового участка железной дороги, с мостом через реку Тулому и подходами к порту, намечено на декабрь 2024 года. Именно к этому сроку на заявленную мощность должен выйти и сам угольный терминал.

Строительство железнодорожной линии станет первым этапом комплексного развития Мурманского транспортного узла в рамках федерального проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна», отметили в правительстве.