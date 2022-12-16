Минск, 16 декабря, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Визит в Минск президента России Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщили 16 декабря в пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

В столице Белоруссии состоится встреча президентов: ожидается насыщенная программа переговоров, причём сначала будет встреча «в широком составе», при участии членов правительств.

«Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Лукашенко будут обсуждать реализацию союзных программ: прежде всего, торгово-экономические отношения, энергетику, вопросы безопасности, геополитические проблемы.