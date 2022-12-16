Сватово, ЛНР, 16 декабря, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Город Сватово (ЛНР) обстреляли 16 декабря из артиллерии бандеровские боевики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Сватово

«Огонь вёлся предположительно из 155-миллиметровой артиллерии, — говорится в сообщении. — По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения».

Ранее Марочко сообщал об активности бандеровских боевиков в районе Сватово. Тем не менее, отмечал он, ВСУ в этом районе переориентируются на оборону. Обстрелы же ведутся по мирной инфраструктуре.

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