Минобороны показало кадры применения миномётов 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО
МО РФ показало кадры применения крупнейших в мире миномётов 2С4 «Тюльпан» в ходе спецоперации
Москва, 16 декабря, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Видеозапись применения в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине крупнейших в мире миномётов 2С4 «Тюльпан» обнародовало 15 декабря Минобороны России.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
240-мм самоходный миномет «Тюльпан 2С4»
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчёт «Тюльпана» выходит на ударную позицию, наводит миномёт на заданные цели, ведёт огонь по позициям киевских нацистов, поражает их, а затем меняет место дислокации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена в нескольких захваченных боевиками ВСУ областях Украины.