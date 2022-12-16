Москва, 16 декабря, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Видеозапись применения в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине крупнейших в мире миномётов 2С4 «Тюльпан» обнародовало 15 декабря Минобороны России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 240-мм самоходный миномет «Тюльпан 2С4»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчёт «Тюльпана» выходит на ударную позицию, наводит миномёт на заданные цели, ведёт огонь по позициям киевских нацистов, поражает их, а затем меняет место дислокации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена в нескольких захваченных боевиками ВСУ областях Украины.