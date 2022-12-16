Лондон, 16 декабря, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Десять человек получили травмы в Лондоне в давке при попытке попасть на концерт певца Асаке из Нигерии, сообщили 16 декабря в пресс-службе лондонской полиции.

Асаке

Уточняется, что четверо пострадавших серьёзно травмированы. Всего на больничных койках оказались восемь человек. Ещё двое получили первую медицинскую помощь на месте ЧП.

Напомним, давка была вызвана тем, что в концертный зал O2 Academy Brixton в Лондоне попытались попасть сразу три тысячи поклонников Асаке.

Ранее с Асаке произошёл интересный инцидент в городе Бирмингеме (Уэст-Мидлендс): он раздавал поклонникам деньги на своём концерте, чтобы загладить вину за опоздание.