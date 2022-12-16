Вашингтон, 16 декабря, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Возможность поставки Вашингтоном Киеву оборудования для «умных бомб» является бессмысленной, так как ВСУ фактически потеряли боевые самолеты, которые могли бы применять такое оружие. Об этом 16 декабря заявил российский военный эксперт Алексей Леонков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Вертолёт ВСУ

«Зачем это Украине? В принципе, незачем. Единственное вооружение, которое они применяли в ходе специальной военной операции, — это ракетное вооружение», — приводит его слова РИА Новости.

Также эксперт рассказал, что в течение последнего времени авиация боевиков ВСУ использует только противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, пытаясь выбить РЛС российских комплексов противовоздушной обороны, что у киевских нацистов плохо выходит, и они при этом часто теряют несущие такие боеприпасы самолеты.

«Бомбовые удары авиация Украины ни разу не наносила», — пояснил Леонков.

При этом он уточнил, что о возможном использовании киевскими боевиками «умных бомб» можно было бы говориться в случае, если бы у Киева «неожиданно появилось, допустим, 300 самолетов».

«Сейчас — скорее нет, потому что применять не на чем», — добавил военный эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря стало известно, что киевский режим может получить от США оборудование, позволяющее создавать «умные бомбы» из неуправляемых авиационных боеприпасов.