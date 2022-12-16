Санкт-Петербург, 16 декабря, 2022, 09:18 — ИА Регнум. На Белоостровском кладбище в пригороде Петербурга организована «Аллея Доблести», предназначенная для погребения как военнослужащих, так и других погибших в ходе специальной военной операции лиц.

Кладбище

«Аллея находится в непосредственной близости и имеет общую дорожку с воинским участком Белоостровского кладбища», — заявил 16 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин возмутился невозможностью захоронить погибшего бойца ЧВК, бывшего заключённого Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы Белоостровского кладбища из-за того, что власти города потребовали для этого дополнительного разрешения от ГКУ «Специализированная служба Санкт‑Петербурга по вопросам похоронного дела». Позже власти заявляли, что такой аллеи на этом кладбище пока просто не существует.

И вот теперь, спустя неделю, появилась «Аллея Доблести». Как разъяснил сегодня вице-губернатор Поляков, в Смольном по желанию родственников либо законных представителей умерших (погибших) готовы рассмотреть вопрос об открытии подобных аллей и на других кладбищах Петербурга, с учетом имеющихся возможностей.

«Мы чтим героев, сражающихся за нашу Родину, и отдаем должную память павшим смертью храбрых», — заверил вице-губернатор.