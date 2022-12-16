Москва, 16 декабря, 2022, 09:06 — ИА Регнум. На данный момент никакая система противоракетной обороны (ПРО) не может оказать противодействие новой российской межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Сармат» и не сможет этого делать ещё в течение десятилетий. Об этом 16 декабря заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

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«Главная особенность — это система преодоления противоракетной обороны. Это, наверное, сегодня главное, с учетом имеющегося боевого оснащения и того, что сделано… кооперацией промышленности. Сегодня нет такой противоракетной обороны, нет её завтра, и ещё, наверное, десятилетия этого не будет», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

При этом Каракаев уточнил, что особенностью группировки РВСН является то, что она располагается фактически на всей территории РФ, и протяжённость её маршрутов боевого патрулирования составляет десятки тысяч километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Индии провели успешные испытания способной нести различные боеприпасы, включая ядерный заряд, баллистической ракеты Agni V.